Il Portogallo alle prese con nuove restrizioni per contenere una quarta ondata di contagi innescata dalla variante Delta. Nel paese iberico il 60 % dei casi è determinato dalla mutazione indiana del virus. In rialzo anche i ricoveri.

Portogallo, contagi in aumento: colpa della variante Delta. Nuove restrizioni

La città di Lisbona è finita in quarantena. “È una misura aggiuntiva, non prevista, ma che il governo ha preso per contenere l’aumento dell’incidenza all’interno della città metropolitana di Lisbona”, ha spiegato la portavoce del governo, Mariana Vieira da Silva. Saranno vietati tutti gli spostamenti non essenziali in direzione e in provenienza dalla capitale e dalla sua periferia, dal venerdì sera a lunedì mattina. “Sono numeri preoccupanti”, ha chiosato Vieira da Silva. A suggerire la misura il team di esperti che supporta il Governo.

I vaccini funzionano anche contro la variante Delta?

La preoccupazione principale riguarda l’efficacia dei vaccini rispetto alla variante Delta. Il virologo Anthony Fauci ha rassicurato la popolazione vaccinata. “Non sono preoccupato per chi è vaccinato”, ha detto il direttore dell’Istituto nazionale malattie infettive Usa aggiungendo che “la buona notizia è che i vaccini che usiamo funzionano bene anche nei confronti della variante Delta”. Intanto, la preoccupazione cresce anche in Italia. Rilevati diversi focolai della mutazione indiana sia al Nord che al Sud.