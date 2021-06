“Non abbiamo raggiunto l’immunità di gregge rispetto al vaccino ma abbiamo raggiunto l’immunità di gregge rispetto alla ragione perchè la quantità di pecoroni è sconvolgente, c’è una bolla mediatica nella quale non c’è spazio per la ragione o per avanzare rilievi critici”. Sono le parole del presidente della Regione, Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento del venerdì in diretta.

Mascherine in Campania, parla De Luca

In questi giorni in Italia si parla di rimuovere l’obbligo di indossare la mascherina, ma il presidente non è d’accordo. “In Campania manterremo l’obbligo della mascherina, abbiamo 1100 positivi ma la situazione se si trascina nel tempo può determinare anche i ricoveri. Manterremo l’obbligo all’esterno della mascherina” ha detto.

De Luca ha confermato che da lunedì la regione è in zona bianca. “Dobbiamo vaccinarci tutti” è stato l’appello fatto dal presidente. “C’è stato un rallentamento nella campagna di vaccinazione a causa della confusione creata del Governo ma se non ci vacciniamo tutti questa ricreazione che si sta vivendo rischia di essere interrotta tra fine settembre e inizio ottobre”.