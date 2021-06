Classe ’97, Nicolò Barella è sicuramente uno dei centrocampisti più forti del momento. Nasce a Cagliari il 7 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Barella dopo aver giocato nel Cagliari, nell’estate del 2019 fa il salto di qualità entrando nella fila dell’Inter.

Chi è Nicolo Barella

Da sempre appassionato di calcio, Barella fa il suo approdo nel settore giovanile del Cagliari. La lunga esperienza nelle giovanili finisce nella stagione 2014/2015 quando viene aggregato in prima squadra e a 17 anni fa il suo esordio tra i professionisti in Coppa Italia. A maggio 2015 arriva la sua prima presenza in Serie A.

La seconda stagione tra i ‘grandi’ è un po’ altalenante per Barella. Poco spazio nella prima parte per il centrocampista che a gennaio decide di lasciare Cagliari per trasferirsi a Como. Sei mesi in Lombardia prima del ritorno in Sardegna. Nel 2019, come detto, il trasferimento all’Inter.

Quanto guadagna Nicolò Barella

Rispetto a molti suoi colleghi della Nazionale Barella guadagna una cifra inferiore al suo valore. Il centrocampista è legato all’Inter con un contratto fino al 2024 che prevede uno stipendio di 2,5 milioni di euro euro ma nelle prossime settimane questa cifra si potrebbe raddoppiare.

Moglie e figli

Il centrocampista dell’Inter è sposato dal 2 luglio 2018 con la bellissima Federica Schievenin. Un matrimonio da mille e una notte quello fra il centrocampista della Nazionale azzurra e la sua bella Federica celebrato a Villa d’Orri, ex residenza estiva della famiglia reale dei Savoia. Nicolò e Federica sono genitori di due splendide bambine, Rebecca e l’ultima arrivata Lavinia.

Instagram