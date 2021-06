“La posizione normativa dell’Ema rispetto a questo vaccino è chiara: il rapporto rischi/benefici è positivo e il vaccino rimane autorizzato in tutte le fasce di popolazione”. Lo ribadisce l’Agenzia del Farmaco europea che in una nota stampa sottolinea di non aver mai sostenuto l’idea di vietare il vaccino di AstraZeneca a determinati soggetti.

AstraZeneca, Ema chiarisce: “Vaccino autorizzato per tutte le età. Rapporto rischi-benefici è positivo”

“Ci sono stati molti articoli durante il fine settimana contenenti informazioni scorrette sulle considerazioni scientifiche dell’Ema riguardo al vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca. La posizione normativa dell’Ema rispetto a questo vaccino è chiara: il rapporto rischi/benefici è positivo e il vaccino rimane autorizzato in tutte le fasce di popolazione”, si legge nella nota.

Intanto in Italia il vaccino Astrazeneca è stato sospeso per gli under 60. Ai giovani, infatti, verranno somministrati solo i vaccini anti Covid a mRNA.

“La fonte della disinformazione – puntualizza l’Ema- è stato un articolo pubblicato su un quotidiano italiano , che citava erroneamente uno dei nostri esperti. Da allora l’articolo è stato rivisto e abbiamo anche chiesto una correzione formale” al quotidiano La Stampa.

Tuttavia, nel frattempo, spiega l’Agenzia, “molte testate giornalistiche hanno pubblicato articoli sulla base dell’intervista originale ed errata”.

“Nell’interesse di una segnalazione corretta e basata sui fatti”, la nota dell’Agenzia chiede perciò “di aggiornare gli articoli contenenti informazioni false, per riflettere la posizione normativa invariata dell’Ema nei confronti del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca”.

“Se le raccomandazioni cambiano, l’Ema lo comunicherà in modo trasparente e pro-attivo ai media e al pubblico, e i giornalisti sono incoraggiati a controllare il nostro sito Web per eventuali nuove informazioni”, conclude la nota.