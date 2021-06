Il mondo del wedding e della cerimonia ripartono e si ha voglia, con entusiasmo, di tornare a festeggiare e farlo con stile.

In una cerimonia il momento della torta è di particolare importanza e per lasciare tutti senza parole è giusto affidarsi a una professionista del settore. Abbiamo chiesto a Maria De Vito, pastry chef di Sweet Chocolate quali sono le tendenze 2021 per la creazione di una Cake.

“La mia sensazione è che ci sia tanta voglia di festeggiare è farlo anche in un certo modo. Nell’ultimo mese le richieste sono state tante è sarà un’estate ricca di impegni. Sweet Chocolate si occupa dell’allestimento di un evento a trecentosessanta gradi, dal buffet alla torta, senza tralasciare il tema della festa creando l’atmosfera giusta per vivere insieme ad amici e parenti un momento unico e irripetibile”.

La pastry chef ci illustra poi le tendenze 2021 sulla creazione delle cake:“Oggi vanno di moda le torte con decorazioni caratterizzate da fiori eduli o con forme geometriche. Molto richieste gli eventi speciali sono le gold wedding cake e le dress cake”.

Insomma dopo tanta attesa è tempo di festeggiare in grande con Sweet Chocolate, che lo ricordiamo nasce a Giugliano nel 2016. Un laboratorio di Pasticceria Tradizionale, Americana, Cake Design e Wedding Cake, sito in via San Vito, reduce, inotre, del successo social della Sit-com / SweetCom che ha visto protagonisti i comici di Made in Sud Rosaria Miele e Peppe Laurato.

PER CONSULTARE IL PROFILO INSTAGRAM

PER CONSULTARE LA PAGINA FACEBOOK

COMUNICATO STAMPA