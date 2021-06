Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione diventeranno genitori per la seconda volta. L’annuncio arriva con uno scatto in bianco e nero che mostra la ex tronista di Uomini e Donne con il pancino bene in vista.

La Perrotta ha colto l’occasione per rispondere alle polemiche nate in questi giorni. Alcune utenti hanno insinuato che Rosa Perotta volesse nasconderlo. Semplicemente, l’influencer ha voluto aspettare il momento giusto per rendere pubblica la notizia.

“Prima rispondo alle polemiche: “È incinta, lo nasconde, non ha mai avuto quella pancia lei”. “È incinta e lo nega”. “Nascondere la gravidanza, che tristezza”. “lo dirà nelle sedi opportune”. “Non vuole dirlo a noi che cosa ridicola”. Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti”, ha scritto la Perrotta.

“E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene.

Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale”, ha aggiunto.