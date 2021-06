“Questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili”. A rassicurare i tifosi circa la condizioni di Christian Eriksen, il calciatore danese colpito da un malore durante il match degli Europei tra Danimarca e Finlandia, è la Federcalcio danese.

Malore per Eriksen, come sta il calciatore danese

“Ultime notizie: questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili, continua ad essere ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori esami. La squadra e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza psicologica e continueranno ad essere lì l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per gli auguri di cuore a Christian arrivati dai tifosi, dai giocatori, dalle Famiglie Reali danesi e inglesi, dalle associazioni internazionali e dai club. Incoraggiamo tutti a mandare i propri auguri alla FA danese, che li passerà tutti a Christian e alla sua famiglia”, fanno sapere.

Il centrocampista è fuori pericolo. Ma resterà ancora ricoverato all’ospedale di Copenaghen per qualche altro giorno. I medici adesso dovranno capire le ragione per cui il suo cuore si è fermano per alcuni secondi.