Scommesse e auto che sfrecciano nel parcheggio del centro commerciale “Le Porte di Napoli”. È quanto succede ad Afragola, durante la notte. A denunciare ciò è il consigliere dei verdi Europa più Salvatore Iavarone a cui un cittadino ha inviato i video delle imprese automobilistiche che ogni notte vengono effettuate nella mega area di parcheggio.

Gare illegali ad Afragola

L’enorme parcheggio, come riporta IlMattino, oltre alle gare illegali, spesso viene anche utilizzato per meeting di rapinatori e camorristi, come zona per incontri clandestini a sfondo sessuale con scambi di coppia o addirittura come luogo per suicidi.