Giornata di lutto a Casagiove e Caserta per la morte di Laura Baldissara, moglie e madre di 48 anni. La donna si è spenta sabato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano nonostante gli sforzi del personale medico di tenerla in vita.

Casagiove e Caserta in lutto, addio a Laura Baldissara

La notizia ha fatto presto il giro dei social. Molti hanno appreso della scomparsa di Laura attraverso i messaggi di condoglianze apparsi in queste ore su Facebook. Laura lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Nonostante la forza e la tenacia, non ha potuto contro una malattia che miete sempre più vittime. Lascia il marito Giuseppe e due figli. I funerali di Laura Baldissara si terranno lunedì alle ore 12 presso la chiesa del Buon Pastore di Caserta.

Tra i tanti post pubblicati in queste ore sui social, salta all’occhio quello del marito: “Non ci si può preparare a superare ogni cosa e oggi che ti ho perduta per sempre mi piace immaginare che sei solo andata in un’altra stanza e che non mi è permesso vederti, ma io so che sei lì. La forza del tuo fisico non era paragonabile all’enorme forza del tuo spirito. La mia consolazione è saperti non più sofferente. Ti amerò per sempre … Ciao amore mio”.