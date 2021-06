Ristoranti: si cambia. Il limite di 4 persone al ristorante viene abolito. È quanto si apprende da fonti che filtrano da ambienti delle Regioni.

La proposta della Conferenza e delle Province Autonome di far decadere i limiti all’aperto per le attività di ristorazione e di estendere – in via temporanea e per farlo decadere dopo due settimane – il tetto massimo al chiuso da 4 a 8 persone per tavolo avrebbe infatti trovato l’assenso del governo.

Ristoranti: a tavola in 8

Questa nuova regola varrebbe per le zone bianche ma c’è chi ha chiesto al governo di estenderla anche alle zone gialle del Paese.

Nei ristoranti al chiuso in zona bianca – nell’ambito del limite di otto persone al tavolo – sarà previsto un massimo di due nuclei familiari. Non è ancora chiaro se il provvedimento, emerso alla luce dell’incontro tecnico che si è svolto questa mattina – sarà contenuto in una specifica ordinanza.

Il divieto dunque è caduto all’aperto per ora soltanto nelle zone bianche, mentre per quanto riguarda gli spazi al chiuso ‘resiste’ la cautela di chi all’interno del governo vorrebbe mantenere le restrizioni. Acondividere lo stesso tavolo potranno essere otto persone appartenenti, al massimo, a due diversi nuclei familiari.