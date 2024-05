Falsa mozzarella di bufala venduta nei supermercati in Italia, Francia e Austria. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Vitulazio col supporto di quelli del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

False mozzarelle di bufala DOP vendute in Italia e all’estero, 3 indagati nel casertano

Nei mirino dei militari dell’arma un caseificio di Vitulazio, in provincia di Caserta. L’attività produceva mozzarella con latte vaccino mescolato a quello bufalino. Una miscela vietata dal disciplinare che aveva fruttato una montagna di soldi. La truffa è emersa da una indagine condotta dai carabinieri tra l’agosto e l’ottobre 2023. È stato acclarato, inoltre, che le mozzarelle venivano distribuite ad altri caseifici della zona, a caseifici del nord e del sud Italia, oltre che in Francia e in Austria. In particolare alcuni di questi prodotti erano destinati anche alla grande distribuzione. In questo modo si poteva ottenere un vantaggio economico rilevante, in danno dell’acquirente finale, che comprava un prodotto difforme da quello indicato nell’etichetta.

3 misure cautelari

Le misure cautelari, emesse dal gip sammaritano, sono state eseguite questa mattina, 8 maggio, dai carabinieri della Compagnia di Capua: disposto il divieto di dimora nella provincia di Caserta per tre persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi aggravate nell’esercizio del commercio. La truffa è stata ricostruita con un lavoro di raccolta e di analisi di dati Gps, telefonici, l’ascolto delle intercettazioni e i servizi di osservazione, oltre che con le analisi effettuate sui prodotti sequestrati.