Fariba Tehrani, conosciuta dal pubblico per essere la madre di Giulia Salemi, è stata una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi, il reality show basato sulla sopravvivenza che la settimana prossima giungerà al capolinea.

Isola 2021, Fariba Tehrani: “Ho commesso l’errore più grande della mia vita”

La donna di origini iraniane nel programma di Ilary Blasi deve essersi sentita poco apprezzata dagli altri naufraghi i quali l’hanno sempre marginalizzata e mandata in nomination tutte le volte che è stato possibile, motivo per il quale la Tehrani ha svolto veramente tante difficili e rischiose prove di coraggio.

La showgirl il 24 Maggio saluta le Honduras in seguito alla sua eliminazione. Dopo diversi giorni rientrata in Italia, Fariba rompe il silenzio, postando su Instagram una sua foto, mentre apparentemente spensierata sorride e balla sull’Isola, ma la descrizione entra in visibile contrasto con l’immagine: “Sotto la pressione di… ho commesso il peggior peccato che si possa commettere: ho smarrito la felicità”

Il post, in cui la madre di Giulia Salemi ha lasciato intendere di non essere stata serena sull’Isola, ha scatenato la reazione dei fan; c’è chi ha commentato: “Cara Fariba, l’unica cosa che non devi perdere mai è la felicità, e tu te la meriti”. E chi altro: “Sei stata L’unico motivo per cui ho guardato questo programma. Il resto era solo un contorno sgradevolissimo. Uscita tu per me il programma è finito in quell’istante. E non hai sbagliato proprio nulla”, e chi: “Sei stata unica nonostante tutti volessero abbatterti e rubarti il sorriso. Non perdere mai il sorriso nonostante le avversità è l’unico modo che ci rimane per risollevarci”.