Si chiamava Luana Tamburrini la donna di 36 anni di Ventimiglia morta questa mattina in un incidente a Sanremo. Fatale l’impatto tra un TMax e una vettura guidata da un’anzian lungo corso Marconi. Grave l’uomo che viaggiava con la vittima: un poliziotto di 42 anni.

Luana viaggiava in scooter insieme al compagno, S.A., in direzione Sanremo, quando, per ragioni da accertare, avrebbe impattato contro una macchina condotta da un 80enne. A seguito dello scontro, la vettura è finita contro un’altra auto in sosta per poi prendere fuoco. Lo scooter è rimasto incastrato tra le due macchine. Il passeggero e conducente del TMax sono sbalzati dalla sella rovinando a terra. Luana è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate. Il poliziotto invece ha riportato delle ferite importanti ed è arrivo in codice rosso all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento la prognosi è riservata.

Nel corso delle operazioni di soccorso i sanitari della Croce Azzurra di Vallecrosia hanno fatto appena in tempo a liberare l’ottantenne alla guida dell’auto e il centauro dalle lamiere prima che si divampasse l’incendio che ha poi distrutti i tre mezzi. Anche Luana Tamburrini è stata soccorsa tempestivamente e caricata in ambulanza, dove è morta prima ancora dell’arrivo in ospedale. Sul posto, oltre alla Croce Azzurra di Vallecrosia, anche la Croce Verde di Arma, i Vigili del Fuoco, il 118 e naturalmente i carabinieri, a cui spetterà il compito di accertare eventuali responsabilità. Intanto la notizia del decesso di Luana ha fatto presto il giro di Ventimiglia, lasciando sgomenti e increduli amici e parenti.