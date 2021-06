Scuole chiuse anche dopo la Festa della Repubblica. Succede a Caserta, a disporre il provvedimento è il sindaco Carlo Marino attraverso un’ordinanza sindacale.

Caserta, scuole chiuse dopo la Festa della Repubblica: la decisione del sindaco

La decisione di sospendere le lezioni è legata ai lavori su una condotta idrica a San Clemente per effetto dei quali dalle 8 di giovedì alle 8 di venerdì sarà sospesa la fornitura idrica in gran parte della città. Le zone interessate sono: via Della Ratta,via Campo,via Cimitero Casola, via S.Elmo I.Monton,via Monte Castello,via Casola Casertavecchia,via Valle di Maddaloni,via San Vitaliano,via De Franchis,località Vallicelli,via Pisacane , Via Boschina, via S.Elmo.

Per questo le scuole resteranno chiuse per la sola giornata di giovedì. Le attività didattiche proseguiranno fino al 5 giugno, data che segna la fine dell’anno scolastico in Campania.