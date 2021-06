Domani, mercoledì 2 giugno, negozi e centri commerciali saranno aperti? Nonostante sia la Festa della Repubblica, gran parte delle attività commerciali della Campania resteranno comunque aperte.

Alcuni però sceglieranno di essere aperti solo mezza giornata mentre qualcuno sarà chiuso per l’intera giornata di festa. I centri commerciali per la gran parte saranno regolarmente aperti con orario continuato dal mattino fino alla sera.

Centri commerciali 2 giugno in Campania

Vista anche la crisi Covid e le lunghe chiusure proprio dei centri commerciali nel weekend fino a qualche settimana fa, domani 2 giungo resteranno aperti, provando a recuperare le vendite perse in questi mesi di restrizioni. Questi i centri commerciali aperti domani, mercoledì 2 giugno:

Centro Commerciale Campania

Centro Commerciale Neapolis

Centro Commerciale La Birreria

Centro Commerciale Le Porte di Napoli

Centro Commerciale Vulcano Buono

Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano

Per questi e gli altri è bene consultare i siti e le pagine Facebook dei singoli centri per avere certezza e info su aperture e chiusure. Per quanto riguarda gli orari di domani dovrebbero essere i soliti, cioè dalle 9 alle 21 per i negozi (l’area ristoro per le 22).

Per quanto riguarda gli altri negozi e supermercati, questi ultimi appartenenti alle grandi catene di distribuzione resteranno regolarmente aperti. Molti faranno orario continuato, ovvero con chiusura entro le 20 o le 21, ma non è escluso che singoli punti vendita possano decidere di fare solo mezza giornata, chiudendo quindi alle 14. Per i negozi invece la scelta è arbitraria, ognuno sceglierà cosa fare.