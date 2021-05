Con l’arrivo dell’estate torna anche Temptation Island.

Il reality di Canale 5 sarà condotto da Filippio Bisciaglia e, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe andare in onda il 30 giugno (bisogna considerare che i palinsesti di Mediaset saranno influenzati nel mese di luglio dalla presenza degli Europei su Rai 1 per cui ci potrebbero poi esserci anche delle variazioni).

Temptation island: le coppie

Le registrazioni inizieranno a breve, tuttavia l’identità delle coppie sono ancora misteriose. Anche lo stesso Bisciglia ha ammesso di non conoscere i nomi dei protagonisti che saranno alle prese con tentazioni e fedeltà.

Tuttavia qualche rumors sta già circolando. Un’indiscrezione molto chiacchierata negli ultimi giorni è quella secondo cui Giacomo Czerny e Martina Grado, da pochissimo usciti insieme da Uomini e Donne, potrebbero mettere alla prova sull’Isola delle tentazioni questo amore appena nato.

In queste ore la caporedattrice Raffaella Mannoia ha fatto alcuni spoiler palesando una certa difficoltà riscontrata nell’effettuare le scelte dei casting di quest’anno. Complicanze dovute proprio al Covid-19 in quanto ha portato un cambiamento inevitabile nelle dinamiche di coppia. Con un anno e mezzo alle spalle dove le tentazioni sono state limitate (per via di uscite con gli amici negate, discoteche e bar chiusi) le coppie presentatesi ai provini non sembravano sentire effettivamente l’esigenza di mettere alla prova una relazione agli sgoccioli.

Per quanto riguarda i concorrenti, inizialmente si parlava anche di Rosalinda Cannvò con Andrea Zenga e di Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi ma le due coppie, provenienti già dal GF Vip, hanno smentito. La loro assenza nella trasmissione potrebbe essere dovuta ad una scelta dichiarata dalla Mannoia. La donna, infatti, ha ammesso di prediligere, per questa edizione, concorrenti non vip o comunque personaggi non troppo noti, decidendo così di lasciare più spazio a nuovi volti e persone comuni.

Ci sono però due “auto-candidature”. La prima viene da Vera Gemma che ha ammesso di volersi mettere alla prova con il fidanzato Jeda. “Oddio che scene potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso, sarebbe molto divertente”, ha ammesso l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi a Rolling Stones.

Sarebbe pronta anche Guenda Goria che, intervistata da RTl 102,5, ha ammesso di volersi mettere alla prova con il neo-fidanzato Mirko Gancitano.