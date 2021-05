Un selfie con alle spalle la Torre Eiffel di Parigi per presentare il nuovo fidanzato: parliamo di Amanda Lear che con una foto su Instagram ha fatto sapere di essere di nuovo innamorata.

Un giovane biondo e con gli occhi azzurri di cui dà sfoggio sul suo profilo Instagram.

Chi è il nuovo fidanzato di Amanda Lear?

In molti ricordano ironicamente quello che la Lear disse a Mara Venier nel 2018 (naturalmente a Domenica In): “La boutique è chiusa, il prossimo uomo a vedermi nuda sarà il medico legale”.

E poi evidentemente così non è stato. Nella foto si vede Amanda in un abito rosso fuoco tra le braccia del suo lui. Nessun tag nella foto che dunque infittisce il mistero sull’identità del nuovo compagno della Lear. Le varie ipotesi, vedendo la foto, direbbero che non dimostra più di 35 anni che ha così dunque conquistato il suo cuore.

Non è certo un mistero che ad Amanda piacciano partner più giovani. Fino al 2012, e per quattro anni, è stata legata a Manuel Casella, attore ed ex modello da cui la separavano 40 anni di differenza. Poi, nel 2014, è stata la volta di Anthony Hornez, attore trentenne con cui disse che stava riscoprendo la sua femminilità: “E’ carino, romantico, brillante, e sì, ci faccio pure l’amore, ma non sono fidanzata”.