Poteva sfociare in tragedia la lite scoppiata per futili motivi ieri sera sul lungomare di Napoli. Un ragazzo di 18 anni, un di 15 e l’altro di 16 sono stati accoltellati dopo un diverbio degenerato poi in rissa.

Rissa a colpi di coltello

Come anticipa IlMattino, i tre, secondo quanto hanno riferito alla polizia ma accertamenti sono in corso, hanno avuto una discussione con un giovane in compagnia di una ragazza. Sono volate parole pesanti poi si è passati ai fatti. Il giovane avrebbe estratto un coltello ferendo i due minorenni e il 18enne.