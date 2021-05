Tragico incidente nel pomeriggio di ieri a Terracina, 30enne morto sul colpo. Risponde al nome di Davide Antongiovanni, il giovane deceduto dopo il violento scontro con un’auto. Davide era a bordo della sua moto quando per cause ancora in accertamento, si è scontrato nei pressi dello svincolo Frosinone mare.

L’incidente è avvenuto nei pressi del chilometro 98,3 dell’Appia e le indagini per chiarire effettivamente la dinamica sono ora condotte dagli agenti della polizia stradale di Terracina intervenuti sul posto ieri insieme ai sanitari del 118 e alla polizia locale

Il personale sanitario del 118 con due ambulanze e un’auto medica, non ha potuto fare altro che che constatare il decesso del giovane residente a Fondi: il ragazzo è morto sul colpo. Nel sinistro è rimasto ferito in modo lieve anche il conducente dell’auto.

Chi era Davide

Davide era molto conosciuto nella zona. Aveva la passione per le moto e per il ballo latino americano. Insegnava in diverse palestre della zona e lavorava come pr.