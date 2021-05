Chi l’ha visto ha rintracciato la giovane in Ecuador su cui si sono concentrate le attenzioni per la somiglianza con Denise.

Negli ultimi giorni è circolata la foto di una giovane che somiglierebbe alla piccola Denise Pipitone. Da qui sono partite le ricerche della ragazza che vive in Ecuador.

Denise, parla la ragazza brasiliana

La ragazza, intervistata dalla trasmissione di Rai 3, ha detto di chiamarsi Maria Grazia, di avere 29 anni e di vivere da sempre in Brasile. La giovane non sapeva che con le sue foto sono stati fatti circolare collage negli ultimi giorni con la piccola di Mazara del Vallo. Intervistata ha ammesso di vedere una somiglianza ma ha detto di non essere lei Denise e di non essere mai stata in Italia. L’età, tra l’altro, non coincide con quella della piccola bimba scomparsa. La pista che portava dunque in Brasile sarebbe dunque accantonata.

La conduttrice ha detto di aver avvisato Piera Maggio di quanto riferito dalla giovane brasiliana.