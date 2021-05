Lutto a Sant’Antimo per la morte di Maria Puca, docente dell’istituto Giacomo Leopardi. A darne notizia proprio la pagina Facebook dell’istituto di via Svizzera dove Maria insegnava da anni.

Sant’Antimo in lutto, muore Maria Puca

Le circostanze del decesso non sono ancora note. “Il dirigente, i docenti e il personale tutto dell’IC Leopardi esprimono profondo e sincero cordoglio per la dipartita dell’insegnante, collega e amica Maria Puca – si legge nel post apparso sui social -. Professionista stimata e amata da generazioni di alunni, donna forte e ironica, inguaribile ottimista nel lavoro come nella vita”.Infine la lettera conclude: “La sua allegria e il suo sorriso radioso vivranno nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarne le doti professionali e umane. Ciao, Maria”.

Il post ha raccolto subito centinaia di reazioni. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social. A pubblicarli ex alunni che hanno condiviso con lei gli anni della scuola primaria. Ma a scrivere sono anche colleghi e persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di entrare in contatto con lei nell’istituto di Sant’Antimo.