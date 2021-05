Una ragazza di 19 anni è morta questa mattina, mercoledì 26 maggio, in un tragico incidente stradale nella zona Trasimeno. Secondo le prime informazioni a perdere la vita è una diciannovenne.

Tragedia in strada

L’allarme è scattato mercoledì mattina intorno alle 7,30. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente mortale. Secondo informazioni più dettagliate rese note in un secondo momento dai vigili del fuoco l’incidente è avvenuto tra San Feliciano e Torticella all’altezza del castello di Zocco e la ragazza si trovava in auto da sola e non con un familiuare come era emerso in un primo momento.

Secondo quanto si apprende la ragazza avrebbe perso la vita sul colpo, a seguito di un violento impatto del veicolo contro un albero lungo la banchina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Perugia. Non risultano altri veicoli o persone rimaste coinvolte nell’incidente che avrebbe dunque riguardato solo la Mini di colore blu condotta dalla giovanissima vittima.