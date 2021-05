È tutto pronto per l’Open Day di Castel Volturno, a Caserta. Il comune ha informato i propri cittadini che domani, 23 maggio, dalle ore 9.30 alle 19, presso il poliambulatorio di Castel Volturno a via Marino di Marzano, sarà somministrato il vaccino AstraZeneca a tutti i residenti tra i 50 e i 79 anni.

Castel Volturno, Open day con il vaccino di AstraZeneca

Come ben si legge dal comunicato del Comune di Castel Volturno: “Una importantissima iniziativa per il nostro territorio e soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi presso i centri vaccinali di distretto. Seguiranno altre iniziative simili affinché ogni cittadino di Castel Volturno venga raggiunto. Si ricorda alla cittadinanza che nella sala consiliare del Municipio è sempre attivo fino a sabato dalle 09:00 alle 14:00 il punto informatico di supporto alla registrazione sulla piattaforma regionale”.

L’accesso sarà consentito solamente a coloro che si sono registrati regolarmente sulla piattaforma regionale. Per velocizzare le operazioni, si raccomanda di munirsi di valido documento di riconoscimento, tessera sanitaria e consenso alla somministrazione già stampato, compilato e firmato.

Intanto a Benevento è in programma l’Open day. In programma martedì 25, sarà possibile ricevere la somministrazione presso la Pinacoteca comunale. Mercoledì 26, invece, ci si potrà vaccinare a Limatola. In queste due giornate potranno vaccinarsi dalle ore 9,00, le persone di età compresa tra 50 e 70 anni, e dalle 11.30 le persone di età compresa tra 40 e 50 anni. Bisogna però prima registrarsi sulla piattaforma.

Anche a Napoli sarà attivo l’Open day, presso i comuni dell’ASL Napoli 3 Sud. Il vaccino utilizzato sarà quello Janssen di Johnson & Johnson. Da ieri sera invece è attiva la piattaforma per aderire alla giornata di vaccinazioni no stop per i cittadini della fascia d’età 30-39 anni residenti nella città di Napoli.