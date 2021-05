Anche la prossima settimana la Campania resterà in zona gialla. Lo confermano i dati del settimanale report Iss-ministero della Salute. Scende l’Rt, indice di contagio pari a 0,7 (0,68-0,72). Sette giorni fa era al 0,82.

Campania zona bianca o gialla? Arriva la decisione per questa settimana

Per oggi è attesa la cabina di regia del venerdì tra Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute e dovrebbe essere confermata l’attuale fascia di rischio. Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri.

Questa settimana i numeri sono in calo e dal 25 maggio sarà chiuso il primo reparto Covid dell’Ospedale Cardarelli: si tratta del Covid 4. I medici hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della decisione dell’Azienda e nei prossimi giorni partiranno con la riorganizzazione del personale negli altri reparti.

Rispetto ad altre regioni, il passaggio in zona bianca per la Campania è ancora lontano. Per poter essere collocata nella fascia con minime limitazioni bisogna avere “una incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive”. Al momento la regione ha un’incidenza pari a 95 casi ogni 100mila abitanti. Se tutto procede per il meglio, la Campania potrebbe finire in zona bianca verso la metà di giugno.