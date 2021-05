Next stop Cilento. In arrivo nuovi collegamenti da parte di Italo, in modo da consentire ai viaggiatori di raggiungere con facilità e in tutta sicurezza la provincia di Salerno.

Come raggiungere il Cilento con Italo

La compagnia ferroviaria ha annunciato due treni al giorno in partenza da Milano Centrale, Bolzano, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Ferrara, Rho, Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno fino a Reggio Calabria passando per il Cilento, in particolare ad Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.

Biglietti

Tutti i biglietti sono acquistati sul sito ufficiale di Italo Treno, dalle app, in stazione oppure presso le agenzie di viaggio. Dalla stazione di Vallo della Lucania a due passi c’è Casal Velino Marina raggiungibile con taxi o con navetta.

Qui ci sono due strutture molto interessanti: Appartamenti Letizia che strizza un occhio alla famiglie essendo proprio sul mare nella piazzetta del paese. Oppure per chi ama la tranquillità e vuole godere di una vista mozzafiato ci sono le ville del Borgo Eleatico sulla collina di Dominella che godono del panorama più bello del Cilento.