Drammatico incidente a Piane di Montegiorgio, nel Fermano. Un giovane di circa 30 anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua foto. Fatale è risultato lo scontro con un’auto sopraggiunta dopo il primo sinistro.

Piane di Montegiorgio (Fermo), incidente mortale: perde la vita un 30enne

Secondo una prima ricostruzione fornita da Il resto del Carlino, la vittima viaggiava sulla sua moto lungo la Faleriense quando si sarebbe scontrata frontalmente con una vettura proveniente dall’altra direzione. Ancora da chiarire la dinamica. A seguito dell’impatto, il giovane cenutaro è finito a terra, al centro della carreggiata, e sarebbe stato travolto in pieno da un’altra macchina che stava arrivando.

Nonostante i soccorsi tempestivi il 30enne non ce l’ha fatta. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Ieri l’altra tragedia in moto a Senigallia. Il tragico incidente segue quello avvenuto nella serata di ieri lungo l’Arceviese. Anche in questo caso la vittima si trovava in sella ad una moto. A perdere la vita Marco Cesaroni, di 56 anni. Per cause in corso di accertamento la moto avrebbe urtato l’auto che viaggiava davanti: il motociclista è sbalzato, finendo a terra.