Parte la prenotazione per i vaccini anti-Covid19 anche per gli over 40. Sulla piattaforma regionale, da oggi, sarà possibile effettuare la registrazione ai nati dal 1981. Intanto tantissime le adesioni per la fascia d’età 45-49 anni.

Vaccino Campania, da oggi possono prenotare anche gli over 40

La piattaforma regionale online, da mezzanotte, dà la possibilità di prenotarsi al vaccino anti-Covid19 anche ai nati dal 1981. In particolare, la fascia d’età dei 40-44 anni può registrarsi e ricevere convocazione per la somministrazione del vaccino. Lo scorso sabato era il turno dei 45-49enni.

Tantissime le adesioni alla campagna vaccinale, negli scorsi giorni, per i cittadini di età compresa tra i 45 e i 49 anni. In appena due giorni, la piattaforma ha contato 74.133 adesioni. Per loro le vaccinazioni cominciano domani a Napoli, con i primi 3.000 convocati, e nelle altre Asl della Regione.