Una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto a Palermo in via Duca della Verdura, angolo via Libertà, mentre attraversava la strada. La 47enne è stata presa in pieno da una Ford Mondeo blu.

Tragedia a Palermo

I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarla, praticando il massaggio cardiaco in strada, per diversi minuti, ma non c’è stato nulla da fare per la donna.

Sul posto volanti della polizia e dell’infortunistica della municipale per i rilievi e per accertare la dinamica dell’incidente. “L’ho vista volare, l’auto l’ha presa in pieno ed è finita sul marciapiede di via Duca della Verdura, volevo soccorrerla ma non c’era più nulla da fare” racconta Giuseppe Tagliavia che ha assistito all’incidente.