Roma. È ricoverato in gravi condizioni un 31enne napoletano, Dario D., dopo essere precipitato dal ponte Garibaldi, a Roma. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane stava scattando una foto quando si sarebbe sporto troppo in avanti, cadendo poi nel vuoto.

Roma, cade da un ponte mentre scatta una foto: grave 31enne napoletano

Il 31enne era arrivato da Napoli, insieme a tre amici, per fare un giro nella capitale. Il giovane è precipitato sulla pista ciclabile in banchina, mentre si metteva in posa per una foto.

Subito gli amici hanno chiamato i soccorsi. Il 31enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove è è attualmente ricoverato in codice rosso intubato in attesa di un intervento chirurgico per gravi lesioni.