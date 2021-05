Si chiamava Bruno Pilato il giovane motociclista morto ieri in un’incidente sulla statale 7 all’altezza di Matera Sud. Appassionatissimo di moto, come documentato anche dal suo profilo Facebook, il ragazzo è rimasto travolto da un furgone proveniente dalla direzione opposta.

Matera, incidente sulla statale addio a Bruno Pilato

Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, Bruno avrebbe perso il controllo della sua motocicletta e sarebbe finito a terra, invadendo la corsia opposta. Un furgone sarebbe sopraggiunto investendolo in pieno. Sarebbe morto sul colpo, rendendo vani i tentativi di soccorso del 118. Nell’incidente è rimasto ferito anche un automobilista, fermatosi per aiutarlo.

La notizia del decesso si sta rapidamente diffondendo sui social, gettando nello sconforto amici e parenti. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sula sua bacheca. “Che notizia bruttissima ho avuto….. non ci credo ancora….fai un buon viaggio”, il commento di Giancarlo.

Commossa la lettera della fidanzata, Eugenia. “Un vuoto inestimabile quello che hai lasciato dentro di me. Tu, l’uomo dei miei desideri, l’uomo della mia vita. Per chi ci conosce e ci ha vissuto, sa che sei il mio sangue, le mie vene, le mie ossa forti in un mare di preoccupazioni. Mentre ti scrivo, piango, tremo …eppure tu, amore mio, mi hai sempre detto che sono brutta quando piango e che ti sei innamorato di me per il mio modo di essere, per la mia dolcezza e per il modo in cui ti estraniavo dai problemi. Ed e per questo che devo sorridere, perché lo so tu da oggi veglierai sempre su di me, e farai in modo che io stia bene. Ciò che siamo stati, lo sapevamo solo noi, e l’ultimo bacio sul naso, 2 min prima che andassi via per sempre, lo conserverò con cura. Guidami, amore mio. La tua donna, per sempre, finché morte non ci riunirà. Ti amo“.

