Tragico incidente quello avvenuto ieri sera a Matera, sulla strada statale 7. Un giovane centauro di cui non sono ancora note le generalità è morto mentre viaggiava a bordo della sua moto nei pressi dell’uscita Matera Nord.

Matera, motociclista investito e ucciso da un furgone

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista viaggiava lungo la statale quando, per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo sull’asfalto, nell’altra corsia. In quel momento sopraggiungeva un furgone che l’ha travolto in pieno. Il conducente non avrebbe fatto in tempo a frenare.

L’impatto è stato fatale al materano che era alla guida della moto: il centauro è morto sul colpo. Ferito anche il conducente di un’auto che transitava in quel momento e che si era fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 per i soccorsi, una volante della Stradale e una pattuglia dei carabinieri. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

