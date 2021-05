Sorprende il marito in compagnia di una prostituta. Va in escandescenze e picchia entrambi. La tragicomica vicenda si è consumata a Bari, tra il Quartierino e Stanic, dove di solito si radunano “le lucciole” in attesa dei clienti.

Bari, scopre il marito con una prostituta in strada: picchia entrambi

Neanche la pandemia ha arrestato il flusso di automobilisti giovani e meno giovani attratti dal richiamo del sesso al pagamento. Una moglie però, insospettita forse dagli strani movimenti del marito, ha deciso di seguirlo da casa fino a via vicinale Glomerelli. Poco dopo l’ha sorpreso in flagranza di adescamento e lo ha bloccato proprio quando, dopo aver negoziato il prezzo con la prostituta, stava facendo salire la donna in auto.

Dalle parole – o meglio, parolacce – si è passati alle vie di fatto. Sono volati schiaffi e spintoni all’indirizzo dell’uomo. Poi la moglie tradita ha preso per capelli la prostituta – una giovane romena -, vittima di un indesiderato strascino. Inevitabilmente le auto di passaggio hanno rallentato per assistere alla scena, ingolfando il traffico. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Quel matrimonio è naufragato sotto gli occhi di decine di spettatori e non è stato un bello spettacolo. A riportare il grottesco episodio successo a Bari è La Gazzetta del Mezzogiorno.

