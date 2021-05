Arisa e il manager Andrea Di Carlo si sono lasciati. Stavolta pare definitivamente. La coppia, che aveva in programma un matrimonio fissato per il 2 settembre prossimo, ha deciso di non continuare più relazione.

Arisa, addio al fidanzato Andrea Di Carlo: “Matrimonio mandato all’aria”

A riferire l’indiscrezione è il settimanale Chi, nelle “pillole di gossip”, che raccontato di un presunto “weekend di fuoco per la cantante Arisa che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo”.

Stando a ciò che si legge sulla rivista, non si tratterebbe dell’ennesima crisi, perché questa volta “i due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio”. La notizia, da un lato sorprende (solo pochi giorni fa la cantante si mostrava assieme a Di Carlo sui social e a Domenica In non ha certo smentito la relazione), dall’altro non lascia troppo perplessi. Motivo? La relazione, da quando è sbocciata ed è stata ufficializzata, ha vissuto continuamente alti e bassi. Poi ci sarebbe un altro punto: lei non sarebbe incline a convolare a nozze nel breve periodo, lui invece sì. Sarà questo ad aver provocato la rottura?

