Si aprono nuove posizioni lavorative in Campania. La catena di supermercati Sole 365 sta per aprire nuovi punti vendita in provincia di Napoli e nel resto della regione. Il primo a Pompei, nel vesuviano.

Campania, supermercati Sole 365 assumono: come candidarsi

I responsabili della rete commerciale stanno selezionando nuove figure in vista delle prossime aperture nel capoluogo campano e nelle provincie. Si cercano scaffalisti, magazzinieri e professionisti della distribuzione e del cibo. Si tratta di una importante occasione per chi è alla ricerca di un posto di lavoro in Campania. Le candidature per i posti di lavoro in Campania nei supermercati e nelle nuove aperture Sole 365 devono essere inviate on line. Clicca qui, registrati e invia il tuo curriculum.

Requisiti

Questi i requisiti richiesti da Sole 365 per i posti di lavoro in Campania: età preferibilmente compresa tra i 20 e 35 anni; titolo di studio: preferibilmente diploma/Laurea. Il candidato verrà poi contattato personalmente dallo staff della società e convocato per un colloquio.

