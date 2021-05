Agli arresti domiciliari coppia di coniugi originari della Campania per traffico internazionale di stupefacenti. I tre hanno provato a disfarsi di una cassa proveniente dalla Spagna contenente valigie con all’interno 256 chili di hashish.

Hashish dalla Spagna: coppia di narcos arrestata in Campania

A Solofra, comune in provincia di Avellino, nella mattinata del 10 maggio, i carabinieri di Cassano d’Adda hanno messo in atto un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari ai danni di una coppia (lui 60enne e lui 59enne), emessa dal gip del Tribunale di Milano, e un contestuale obbligo di dimora nel comune di residenza per un 36enne. Questi, tutti originari della Campania, sono indagati per importazione aggravata e continuata di sostanze stupefacenti.

I tre indagati sono stati sorpresi mentre tentavano di disfarsi di una cassa di legno proveniente da Malaga, in un terreno agricolo. I carabinieri hanno recuperato la cassa, trovando all’interno alcune valigie contenenti panetti di hashish per un peso complessivo di 256 chili. Un ingente quantitativo di droga che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato introiti illeciti per decine di migliaia di euro.

