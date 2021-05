Tragedia sfiorata questa mattina alla scuola Siani nella sede di via Enrico Fermi a Villaricca. Il cancello di un secondo ingresso all’interno dell’istituto ha ceduto finendo addosso ad una mamma.

Si tratta di una inferriata a doppio battente che permette l’accesso ai bambini della materna nelle classi. Ogni giorno di lì transitano i piccoli della scuola dell’infanzia accompagnati dai genitori.

Cade cancello alla scuola Siani di Villaricca

Questa mattina, il cancello si sarebbe dissaldato per usura e solo per fortuna non ha colpito un bambino. Il colpo è stato attutito dalle transenne oltre le quali i genitori attendono l’ingresso dei figli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villaricca e i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna la quale ha riportato un taglio alla fronte. Per fortuna nulla di grave e un grande spavento.

Il dirigente dell’istituto Luigi Molitierno, fa sapere che era un “incidente imprevedibile”. Subito allertati i tecnici per i rilievi del caso e capire come sia stato possibile che il cancello si sia sganciato. In corso anche un sopralluogo per verificare la sicurezza di tutti gli altri ingressi della scuola. Adesso il cancello è stato smontato del tutto.

