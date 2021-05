“Mi sento depresso, umiliato e deluso”, si sfoga così l’ex partecipante dell’edizione 2017 di Temptation Island. Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati da alcune settimane. La lunga e a tratti tormentata storia d’amore tra l’ex concorrente di Temptation Island e la bella influencer e schermista salernitana era giunta ufficialmente al capolinea. Intanto era dal primo Maggio che Chiofalo non pubblicava storie su Instagram e tra i follower stava crescendo la curiosità in seguito a questo suo inusuale silenzio.

Francesco Chiofalo sbugiarda l’ex Antonella: “Non è con Ahash Kumar. Gossip costruito”

Nel frattempo la sua ex era stata paparazzata con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed originario dell’India Akash Kumar. In molti avevano associato l’assenza social di Chiofalo a questo episodio, sostenendo che poteva essere troppo affranto, geloso o semplicemente nervoso per mostrarsi su Instagram. Ieri sera il colpo di scena: Francesco Chiofalo pubblica un video dove dimostra che la paparazzata era finta.

Nel video postato nelle sue Instagram Stories si vedono Antonella ed Akash concordare con i paparazzi riguardo che posa utilizzare, quale luce fosse migliore e cosa fare. Insomma, un video che non lascia alcun dubbio riguardo la falsità del gossip, studiato nei minimi dettagli dai due, che a quanto pare avevano sete di notorietà.

Francesco dal canto suo ha dato spiegazioni riguardo la sua assenza, sostenendo appunto che era in preda ad un profondo dispiacere, soffriva poiché non si aspettava un gesto così meschino da parte della donna con cui aveva speso anni di relazione. Chiofalo ha accusato Antonella di essersene infischiata della reazione che lui avrebbe avuto nel vederla, a così poco dalla loro rottura, insieme ad un altro. Secondo il 32enne per Antonella era più importante far parlare di sé anziché interessarsi ai sentimenti altrui.

L’influencer salernitana ha deciso, in tutta risposta, di negare dinanzi l’evidenza, postando una foto con scritto che non era una finta, lei e Akash stavano semplicemente giocando e scherzando con dei paparazzi che realmente li avevano colti alla sprovvista. Un movente che non l’ha data a bere proprio a nessuno, i fan della ragazza hanno asserito dicendo che avrebbe fatto una figura decisamente più dignitosa limitandosi a chiedere semplicemente scusa ed ammettendo le sue colpe. Insomma, Antonella e Francesco continuano a far parlare di loro anche da single, e continuano a lanciarsi pesanti frecciatine tramite social.

continua a leggere su Teleclubitalia.it