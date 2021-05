Con un indice di infettività Rt in discesa da 1,08 a 0,95 e un’incidenza in rapporto a 100 mila abitanti in ulteriore discesa da 221 a 200, la Campania consolida la propria collocazione in area gialla. “Sono molto soddisfatto, ha dichiarato Vincenzo De Luca nella diretta del venerdì sui social, abbiamo superato le 2 milioni di somministrazioni e 600mila cittadini completamente vaccinati. Ieri abbiamo sfiorato le 50mila vaccinazioni in una giornata”.

“Sembra di essere in Svizzera o in Svezia per la qualità del servizio”. Il governatore della Campania ha definito così la campagna vaccinale Covid-19 in Campania: “Ci sono ritardi ma sono minimi, in mezz’ora venti minuti si fa il vaccino. Abbiamo una qualità altissima del servizio sanitario campano altrimenti avremmo le terapie intensive piene”.

​Oggi la Campania ha scollinato i 2 milioni di vaccini inoculati: complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.447.323 cittadini. Di questi 552.957 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.000.280.

De Luca in diretta

“Procederemo ad immunizzare tutti i territori che accolgono turismo in priorità assoluta – dice De Luca -. Costiera Sorrentina, costiera Amalfitana, Cilento, zona Flegrea, Domizia. Entro luglio immunizzeremo la città di Napoli. Mentre vi sto parlando abbiamo 194 vaccini in meno rispetto a quanti ne dovremmo avere.

Entro aprile ci avevano promesso di recuperare i vaccini anticipati nei mesi scorsi alle regioni che nei mesi scorsi avevano ricevuti di più perché con più popolazione anziana. Oggi il commissario Figliuolo dice che colmerà questo gap, se lo faranno avranno fatto la metà del loro dovere. Nella regione con la più alta densità abitativa d’Italia hanno fatto un danno enorme. Vedremo cosa accadrà nei mesi di maggio e giugno”.

