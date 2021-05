Archiviato aprile, ora si attendono i pagamenti del mese di maggio da parte dell’Inps. Sono numerosissimi i beneficiari di vari bonus, reddito di cittadinanza, Naspi e pensioni che attendono i pagamenti.

Pagamenti di maggio Inps

Il primo ci sarà il 10 maggio con l’erogazione della NASpI, l’indennità di disoccupazione. Il giorno 15 saranno distribuiti il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza a coloro a cui spetta la prima mensilità, mentre il 27 maggio le due misure a sostegno del reddito andranno a chi ne ha già beneficiato in passato. Sempre il 15 maggio partiranno gli accrediti del Reddito di Emergenza, il 18 del mese arriverà il Bonus Bebè per i neogenitori e il 23 maggio sarà erogato il Bonus Irpef da 100 euro.

Per quanto riguarda il pagamento anticipato delle pensioni di giugno 2021, non c’è ancora l’ordinanza del capo della protezione civile per questo mese ma è probabile che il pagamento sarà anticipato anche stavolta.

Naspi

L’indennità mensile di disoccupazione, anche chiamato Naspi, sarà pagata dal 10 maggio ma da città a città la data cambia. Ogni beneficiario può consultare sul fascicolo previdenziale personale disponibile sul sito dell’INPS il giorno dell’erogazione e lo stato della domanda. Anche per la mensilità di maggio, come previsto dall’ultimo Decreto Sostegni, il sussidio di disoccupazione sarà concesso a prescindere dal requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Reddito di Emergenza

Maggio è anche il mese del nuovo accredito del Reddito di Emergenza. Il sussidio previsto in tempo di pandemia è stato prorogato dall’ultimo Decreto Sostegni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Tuttavia, i nuclei familiari che avevano inoltrato al richiesta entro lo scorso 30 aprile cominceranno a riceverlo a partire dal prossimo 15 maggio.

Reddito e Pensione di Cittadinanza

Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza saranno accreditati a partire dal 15 maggio a coloro che ne hanno fatto richiesta per la prima volta e dunque devono ricevere la prima mensilità. I neobeneficiari dovranno ritirare la propria carta RDC presso uno sportello postale: su questo strumento verrà poi caricata la somma spettante.

Per chi è già beneficiario l’accredito avverrà dal 27 maggio come ogni mese.

Bonus Bebè

Il Bonus Bebè del mese di aprile sarà accreditato dall’INPS ai neogenitori che ne hanno fatto richiesta a partire dal 18 maggio. Per conoscere la data esatta dell’erogazione, gli interessati dovranno consultare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto. Si ricorda che il Bonus Bebè viene erogato per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo e ha durata di un anno dal parto o dall’adozione e il suo importo va dagli 80 ai 160 euro mensili (in base all’ISEE complessivo del nucleo familiare).

Nuovo Bonus Irpef

Il Bonus Irpef (ex Bonus Renzi) verrà accreditato automaticamente a coloro che hanno i requisiti richiesti a partire dal 23 maggio. Si tratta di un assegno di 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito inferiore ai 28mila euro, i disoccupati con NASpI e coloro che già ricevono altre prestazioni economiche a sostegno del reddito, come l’indennità di maternità, l’indennità di tirocini e la cassa integrazione. I lavoratori dipendenti lo riceveranno direttamente in busta paga, mentre l’INPS lo erogherà sul conto corrente dei titolari di NASpI.

Pensioni di giugno

Per quanto riguarda le pensioni, non c’è ancora certezza se anche questo mese saranno pagate in anticipo come accaduto sino ad ora a causa della pandemia. Si attende un provvedimento del capo della protezione civile. Qui le possibili date di pagamento.

