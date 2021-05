Archiviato il pagamento di aprile, si attende la ricarica del reddito di cittadinanza di maggio.

Il pagamento avviene in due date. La procedura per il pagamento del reddito di cittadinanza segue al solito lo schema previsto per tutti i mesi dell’anno da quando la misura è stata introdotta.

Reddito di cittadinanza maggio 2021

Anche per questo mese sono due le date da tenere a mente per i pagamenti. In base alla categoria di beneficiari, c’è una data da attendere per ricevere la ricarica.

Il reddito di cittadinanza a maggio verrà pagato in due date il 15 e il 27 del mese, giorno più giorno meno. La suddivisione è questa:

entro il 15 maggio ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto domanda per ottenere la prestazione ad aprile;

ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto per ottenere la prestazione ad aprile; entro il 15 maggio ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza coloro cui le prime 18 mensilità del sussidio sono scadute a marzo 2021 e ad aprile, mese di sospensione, hanno fatto richiesta di rinnovo ;

; il 27 maggio , e comunque non oltre la fine del mese, ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto domanda di rinnovo o nuova richiesta a marzo 2021 e ad aprile hanno ricevuto la prima ricarica entro il 15;

, e comunque non oltre la fine del mese, ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto e ad aprile hanno ricevuto la prima ricarica entro il 15; il 27 maggio è la data ordinaria per il pagamento del reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari da più di due mesi e che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate.

Il 15 maggio potrebbe essere anche la data del pagamento del reddito di cittadinanza per coloro che avendo rinnovato l’ISEE 2021 a marzo, oltre la scadenza prevista del 31 gennaio, devono recuperare le mensilità sospese di febbraio e marzo.

Costoro potrebbero ricevere anche una doppia ricarica, ma anche in questo caso ogni situazione è a sé e dal momento che INPS non ha fornito indicazioni ufficiali in merito è bene rivolgersi alla propria struttura territoriale competente o a un patronato.

continua a leggere su Teleclubitalia.it