Continuano a registrarsi casi di Covid nelle scuole campane. E’ di queste ore la notizia della messa in quarantena dell’intero istituto comprensivo DD2 San Giovanni Bosco di Marcianise. La presiden, infatti, Michelina Ambrosio, ha disposto la sospensione a partire da oggi delle lezioni in presenza per la scuola primaria.

Marcianise, intera classe in quarantena

Ben tredici docenti sono finiti in quarantena. L’ultima positività emersa ha riguardato un ragazzo che frequenta la prima media, che presenterebbe sintomi tutti caratteristici del Covid (tosse e febbre).

Alla notizia del contagio la dirigente ha disposto la chiusura del plesso per sanificazione e la quarantena per la classe oltre che per tredici insegnanti. In pratica il 50% del corpo docente è in isolamento e impossibilitato a recarsi presso l’istituto di Marcianise. A questo punto la Dad è diventata inevitabile anche per le classi non coinvolte direttamente nei contagi.

