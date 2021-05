Al ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, l’ereditiera Drusilla Gucci è venuta a conoscenza delle voci che giravano, da diverse settimane, su un presunto flirt tra lei e Damiano dei Maneskin. Il gossip è partito da una dichiarazione di Ivan Rota su Dagospia: “Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin”.

Isola dei Famosi, flirt tra Damiano e Drusilla. Lei smentisce

È oggettivamente un’affermazione ornata di tutti i condizionali del caso, e forse è stata travisata una semplice “simpatia” come “flirt” poiché in tutti i modi opinionisti, giornalisti e semplici fan cercano da tempo di fare breccia nella misteriosa vita del riservatissimo Damiano David. In realtà però, come si evince dalle parole di Ivan Rota, si tratta di una semplice simpatia e nulla di più. A darcene una conferma è stata la stessa Drusilla Gucci, che al suo rientro in Italia dopo l’avventura da naufraga in Honduras ha lasciato un’intervista per il settimanale Chi, e sebbene non sia arrivata la domanda su Damiano dei Maneskin lei ha chiesto di fare una precisazione riguardo la questione.

Le sue parole sono state: “Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… purtroppo“. Quel purtroppo ha fatto sorridere i lettori, perché lascia spazio a diverse interpretazioni. Ma, mantenendoci sulla scia di ciò che aveva dichiarato Ivan Rota, il quale parlava di una particolare simpatia nei confronti del leader della band vincitrice di Sanremo da parte della ereditiera della nota famiglia Fiorentina, allora questo suo “purtroppo” sembra avere un unico significato. Un flirt con Damiano David avrebbe sicuramente fatto piacere alla giovane modella.

Ed ecco che grazie al suo debutto sul grande schermo, mediante la partecipazione al reality show di Ilary Blasi, Drusilla Gucci ha fatto parlare di sé fino a fornire un’informazione importante, che in pochi si sarebbero aspettati sul suo conto: la chic Drusilla Gucci ha un lato dark (con tanto di passione per il macabro).

