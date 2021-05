Quando parliamo di Awed non ci riferiamo più soltanto al famoso Youtuber napoletano, ma anche al naufrago dell’ Isola dei famosi, reality show condotto da Ilary Blasi. La sua presenza nel programma è stata considerata fondamentale poiché riempie le giornate dei suoi compagni grazie a quell’ironia tutta partenopea che lo contraddistingue.

Isola dei famosi, lo youtuber napoletano dimagrito sull’isola. Insorgono i fan

Dopo così tanti giorni in Honduras il ragazzo è diventato un naufrago perfetto: abbronzatissimo, abile con il fuoco, coraggioso, carismatico. Ma nonostante la sua tenacia sta destando non poche preoccupazioni, sia dal pubblico a casa che dalla stessa produzione. Il motivo? Un cambiamento fisico esorbitante e che non può in alcun modo passare inosservato. Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è drasticamente dimagrito. Mettendo a confronto il suo aspetto prima e dopo lo sbarco sull’isola, risulta quasi irriconoscibile.

Il giovane era tonico, muscoloso, robusto. Ora ha perso totalmente la massa grassa, le sue ossa sono sporgenti e la sua figura è quasi trasparente. Tutti i concorrenti dell’Isola dei famosi di solito perdono peso, poiché è inevitabile visto il poco cibo a disposizione: un po’ di riso, qualche cactus, noci di cocco e quei pochi pesci che i concorrenti riescono a pescare.

Sta di fatto però che un dimagrimento come quello di Awed non si era mai visto prima. I fan da casa hanno deciso di intervenire.

Come? Commentando a raffica un post Instagram della pagina ufficiale della trasmissione, comparso Domenica 2 Maggio, lanciando una vera e propria mobilitazione in favore dello youtuber napoletano, reclamando a gran voce una razione extra di cibo. Il post è partito come un normale contest con relativa call to action “Decidete voi il premio per la prova ricompensa! Date la vostra risposta sulle nostre stories” ma ben presto è stato tartassato dai seguaci di Awed, oltre 12.000 like e migliaia di commenti. In modo educato ma deciso hanno scritto “fate mangiare Awed, sta scomparendo” o “Qualsiasi cosa ma fate mangiare Awed, vi prego”.

Negli ultimi giorni anche la produzione si è allarmata poiché il naufrago ha iniziato a dare segni di cedimento. Poco prima della diretta è svenuto, e non è stato neppure un caso isolato: anche altre volte la star del web ha avuto mancamenti. Nonostante la fatica ad andare avanti, lo youtuber non ha perso il sorriso e spesso si rende protagonista di brillanti battute. Tuttavia, il suo stato di salute non è per niente rassicurante. Parlando con la naufraga Miryea, Awed ha scherzato sul suo aspetto fisico spiegando con una vena critica: “Ormai non possiamo neanche più dimagrire perché non c’è più nulla“. Così gli autori del programma hanno deciso una volta per tutte di intervenire facendolo sottoporre ad alcuni accertamenti. Dopo qualche ora lontano dall’Isola dei famosi, al suo ritorno il naufrago ha spiegato ai compagni la messa a punto di una clamorosa svolta: gli spetteranno più porzioni di riso per evitargli un’ulteriore perdita di peso. Inoltre dovrà assumere degli integratori in modo da scongiurare altri cali di zucchero.

I suoi fan, ma anche i familiari, sperano vivamente che questi “interventi speciali” attuati in suo favore riescano a farlo star meglio, perché – hanno più volte scritto in commenti pubblici sui social – un programma non dovrebbe mai mettere a rischio la salute di nessuno. Per di più diversi telespettatori hanno sostenuto, scrivendo sul web, che l’immagine deperita di Awed fosse addirittura diseducativa per chi guarda il programma da casa.

