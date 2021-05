Dramma nella giornata di ieri a Maddaloni. Un barbiere di 56 anni, Angelo Guerniero, è morto a seguito di un malore mentre si trovava in casa, nel suo appartamento in via della Pescara, una traversa di via Ponte Carolino.

Maddaloni, addio ad Angelo: barbiere di 56 anni

Secondo quanto riporta EdizioneCaserta, Angelo era nella sua abitazione con i familiari quando non si è sentito bene. A seguito del malore, sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lui non c’è stato niente da fare. A stroncarlo un arresto cardiaco.

Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio. Angelo era un barbiere molto noto a Maddaloni. Aveva un salone in via Montano. Da tutti è ricordato come una brava persona e un onesto e stimato lavoratore. Lascia una moglie. “Notizia tristissima, un tragico risveglio. Lo conoscevo da vent’anni… già mi mancano le chiacchierate con lui”, scrive Donato su Facebook.

