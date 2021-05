Grazie al pareggio dell’Atalanta maturato ieri contro il Sassuolo, i nerazzurri di Milano si proclamano ufficialmente Campioni d’Italia. Lo scudetto all’Inter mancava da 11 anni. L’ultimo successo, infatti, risale al 2010, quando a guidare la panchina c’era José Mourinho. Stop della Juventus, dopo 9 lunghissimi anni di dominio.

Assembramenti in Piazza Duomo: intervengono le forze dell’ordine

Con 4 giornate di anticipo, i tifosi festeggiano il 19esimo titolo tricolore. Nel pomeriggio di ieri, però, è successo ciò che era prevedibile. Le strade di Milano, infatti, sono state invase da supporters nerazzurri. In particolare, in Piazza Duomo, centinaia di assembramenti hanno allertato le forze dell’ordine.

La maggior parte delle persone, poi, era priva di mascherine, come si può notare dalle foto sul web. Alle ore 22, Carabinieri e Polizia in tenute antisommossa sono intervenuti per disperdere la folla nella piazza milanese. I tifosi nerazzurri non sono riusciti a trattenere la foga e la felicità. Purtroppo, però, l’allerta Covid è sempre presente. Nella giornata di ieri, la Lombardia ha contato 1.287 nuovi casi. Il tasso di positività è in netta diminuzione: 4.2%. La regione resta in zona gialla. Si spera che i festeggiamenti non portino nuovi contagi in città.

