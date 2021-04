Ci siamo. Il weekend di festa in zona gialla sta per arrivare. Domani, 1 maggio, e domenica 2, si prevede il primo vero assalto ai ristoranti, agli stabilimenti balneari e alle località turistiche della Campania. Dal lungomare di Napoli al litorale domizio-flegreo, atteso l’arrivo di centinaia di persone. Tutti però sono con il naso all’insù per capire come sarà il tempo.

Meteo in Campania, oggi caldo: domani tempo instabile

La giornata di oggi, 30 aprile, sarà all’insegna del caldo record. Le massime toccheranno 25/26 gradi a mezzogiorno. Le minime i 15 gradi. Il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche velatura e rannuvolamenti pomeridiani. Domani, 1 maggio, invece, quando si sposteranno decine di migliaia di persone verso la fascia costiera, il tempo sarà incerto. E’ previsto cielo nuvoloso sin dalla metà della mattinata, con parziali rovesci nel primo pomeriggio. Le temperature caleranno di qualche grado.

L’anticiclone africano che ha raggiunto in queste ore il Mezzogiorno d’Italia ha portato caldo e temperature estive in Sicilia, in Calabria e in parte della Puglia. Ma la Campania è rimasta “nel limbo”, schiacciata da un circolo depressionario proveniente dal Nord Europa che ha investito il Centro-Nord del Paese con freddo e temporali.

Domenica invece il tempo sarà di nuovo in miglioramento. Il sole tornerà a fare capolino ma il termometro registrerà un ulteriore leggero abbassamento, sia delle massime che delle mimine. Si prevedono circa 20 gradi. Il clima resterà incerto anche all’inizio della settimana prossima. Bisognerà attendere l’altra settimana ancora per il primo vero caldo di metà primavera.

