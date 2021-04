Non sarà un weekend estivo quello del 1 maggio in Campania come qualcuno si aspettava. Il fine settimana in arrivo sarà caratterizzato da pioggia e vento, ma anche da caldo quasi estivo in Campania.

Il clima sarà dunque particolarmente instabile con variazioni da provincia a provincia. Questo a causa di una perturbazione proveniente dalla Scandinavia che sarà affiancata ad un anticiclone proveniente dal Nord Africa.

Meteo in Campania weekend 1 maggio

Dunque nuvole sparse e piogge a carattere locale tra sabato e domenica, ma contemporaneamente le temperature saranno al massimo sopra i 23 gradi, e venti di Scirocco e Libeccio che a tratti saranno anche vere e proprie raffiche.

In particolare secondo le previsioni, sabato il tempo sarà prevalentemente nuvoloso tra Napoli e provincia con temperature che oscillano tra i 16 e i 21 gradi, insomma niente caldo. A Salerno sabato ilmeteo prevede piogge sparse quasi per l’intera giornata.

Brutte notizie insomma per chi sperava in un fine settimana quasi estivo da vivere nel pieno della zona gialla. Da sabato 1° maggio, dunque, le nuvole aumenteranno e si avranno le prime piogge locali, a tratti anche intense, soprattutto nelle zone interne. Ma non saranno salve neanche le zone costiere, dove soffieranno forti venti (seppur tradizionalmente caldi come lo scirocco).

Andrà meglio domenica, dove la pioggia dovrebbe sparire ma il quadro climatico resterà ancora instabile, con possibili rovesci nelle zone interne. Anche domenica le temperature non saranno particolarmente alte. Al massimo raggiungeranno i 20 gradi.

continua a leggere su Teleclubitalia.it