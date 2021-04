Lutto nella città di Portici per la morte di un 21enne. Si chiamava Angelo Nocerino ed era uno studente di Economia Aziendale dell‘Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Secondo quanto riporta NapoliZon, è deceduto nella giornata di ieri. A stroncarlo un infarto.

Portici, addio ad Angelo Nocerino: muore di infarto a 21 anni

Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio apparsi in queste ore sui social. A lui, il rettore dell’Unisob di Napoli Lucio d’Alessandro, ha deciso di dedicare a partire dalle 12:00 tre minuti di silenzio in tutte le classi sia in presenza sia online. “È con immenso dolore che l’Ateneo Suor Orsola Benincasa – scrive il rettore su Facebook – partecipa con la comunità universitaria e la cittadinanza alla scomparsa del giovanissimo studente Angelo venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e alla stima di docenti e colleghi con i quali frequentava i corsi del primo anno di Economia Aziendale”.

Il post infine conclude: “Nell’associarsi al lutto della famiglia, l’Ateneo osserverà nella giornata di domani mercoledì 28 aprile alle ore 12:00, in tutte le classi sia in presenza che a distanza e in tutti gli uffici, tre minuti di silenzio in ricordo di Angelo. Le lezioni del primo anno di Economia Aziendale saranno sospese in segno di lutto per la giornata di domani”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it