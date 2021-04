Ancora una volta la vita sentimentale del ballerino napoletano Stefano De Martino è sulla bocca di tutti. Le ultime voci ipotizzavano un flirt tra lo showman e la ballerina Martina Miliddi, concorrente del noto programma ‘’Amici’’ di Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera su canale 5.

Martina durante la trasmissione ha fatto parlare molto di sé, poiché in soli 5 mesi passati nella scuola di Amici si è lasciata andare a diverse storie d’amore: prima quella decisamente tormentata con Aka7even, poi lasciato per il cantante Raffaele Renda.

D’altronde tutti sanno che la canzone “Mi manchi” del napoletano Aka è stata scritta proprio per lei, dopo che quest’ultima ha deciso di mettere una volta per tutte un punto alla loro relazione.

Negli ultimi giorni, come se non bastasse, è subentrato un nuovo pettegolezzo: c’è qualcosa – nato dietro le quinte – tra Martina e Stefano?

Flirt tra Stefano de Martino e Martina?

Stefano De Martino, in qualità di giudice dell’edizione 2021 di Amici sembrava essere sempre pronto a difendere e a dare il suo voto alla ballerina (spesso criticata per le sue esibizioni, in particolar modo dalla maestra Alessandra Celentano, che addirittura spendeva nei suoi confronti parole altamente severe come “non sei portata per la danza”, “tu non dovresti nemmeno essere qui”).

A quanto pare però il ballerino non dovrà aggiungere un quarto nome alla lista di flirt nati grazie al programma della De Filippi (ricordiamo Emma Marrone, Giulia Pauselli e Belen Rodriguez). Esatto, per ora la lista di storie d’amore nate sotto la benedizione di “Queen Mary” (la regina della Mediaset) per lo showman si ferma a tre, poiché Martina Miliddi ha messo a tacere tutti i rumors, e addirittura è parsa molto sorpresa quando pochi giorni fa, durante una sua diretta su Instagram, le era giunta ripetutamente la domanda: “Cosa c’è tra te e Stefano?” Lei ha sgranato gli occhi, la cosa le è sembrata talmente assurda da farle scappare una risata. Ha esclamato con stupore: “Aiuto, che dite, non sto capendo’’.

Ha ammesso di non aspettarsi assolutamente questo pettegolezzo infondato sul suo conto e ha dichiarato davanti a tutti i suoi followers di non aver avuto mai alcun tipo di flirt con il giurato.

