Non si ferma all’alt della Polizia e tenta la fuga, arrestato giovane di 19 anni. Gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno arrestato Raffaele Buonocore, residente a Casoria, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di un involucro di hashish.

Inseguito dalla Polizia

Il giovane era a bordo della sua auto, insieme ad altre 4 persone, quando gli è stato intimato l’alt dai poliziotti. Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e innescando un inseguimento terminato in via Strada Vicinale Cupa del Segretario dove, dopo aver impattato contro la volante, è stato bloccato. Il conducente, sceso dall’auto, ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e fermato dopo una violenta colluttazione.

